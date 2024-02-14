ЮНЕСКО: Україні знадобиться $9 мільярдів, щоб відновити культурні памʼятки і туризм після агресії рф

Україні знадобиться майже $9 мільярдів протягом наступного десятиліття, щоб відбудувати свої культурні обʼєкти і відновити туризм після повномасштабного вторгнення росії.
Про це заявили в ЮНЕСКО, передає Associated Press.
За оцінками ЮНЕСКО, сектори культури та туризму України втратили понад $19 мільярдів доходу під час повномасштабної війни. Загальні збитки від руйнувань культурних об’єктів і тисяч інших культурних цінностей у всій країні сягають майже $3,5 мільярда.
У ЮНЕСКО заявили, що навмисне знищення об’єктів культурної спадщини, зокрема релігійні споруди та артефакти, можуть розцінити як військовий злочин. Міжнародний кримінальний суд вперше висунув звинувачення у військових злочинах, пов’язаних із цілеспрямованими атаками на історичні релігійні пам’ятники та будівлі, у справі щодо Малі у 2015 році.
Міністерство культури України 8 лютого 2024 року писало, що через російську агресію в Україні постраждали 902 пам’ятки культурної спадщини. Пам’ятки пошкоджені або зруйновані у 17 областях, але найбільше — у Харківській (234), Одеській (119) і Донецькій (117) областях.
За даними ЮНЕСКО від 7 лютого 2024 року, відомо про 341 пошкоджену культурну памʼятку в Україні.
- У січні 2023 року до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, внесли історичний центр Одеси. А у вересні 2023 року до Списку спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою, додали Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерську лавра, а також «Ансамбль історичного центру місту Львів». Усе — через військову агресію росії.