ЮНЕСКО внесло історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини

Історичний центр Одеси включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомили міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко й Одеська міська рада.

Рішення ухвалили на сесії ЮНЕСКО в Парижі. Центр Одеси включили до Основного списку обʼєктів Всесвітньої спадщини. Ткаченко додав, що його визначили таким, що перебуває під загрозою.

Центр міста номінували на внесення до списку ще у 2009 році, але російське вторгнення в Україну прискорило цей процес.

У перший день сесії російська делегація намагалася виключити це питання з порядку денного.