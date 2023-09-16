Софію Київську та історичний центр Львова додали до Списку спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою, — через війну

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вніс обʼєкти в Києві та Львові до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою знищення.

Рішення ухвалили 15 вересня.

У списку — Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра, а також «Ансамбль історичного центру місту Львів». Відтепер вони у Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою через небезпеку знищення, яку створює російська агресія.

Міністерство культури пояснює, що включення українських обʼєктів до цього Списку надає Україні додаткові юридичні аргументи для збору доказів агресії росії проти її культурної спадщини. Також це відкриває двері для додаткової технічної допомоги, щоб захистити спадщину.

Загалом Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вважає, що «для повної гарантії захисту видатної універсальної цінності обʼєктів оптимальні умови більше не виконуються, їм загрожує потенційна небезпека через війну». Ці обʼєкти також уразливі до ударних хвиль від бомбардувань.