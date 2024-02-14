До Дня закоханих НБУ вводить в обіг нову памʼятну монету

Національний банк України до Дня Святого Валентина вводить в обіг памʼятну монету «Кохання».

Про це пише пресслужба.

Нова памʼятна монета «Кохання» номіналом у пʼять гривень виготовлена з нейзильберу. На її аверсі — стилізована троянда у формі серця, пелюстки якої — це слова «кохання», написані найпоширенішими мовами світу. Це символізує те, що це почуття не має ані кордонів, ані мовних барʼєрів. На реверсі — серце, від якого розходяться хвилі.

«Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі», — пишуть у НБУ.

Монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ з 14 лютого, а пізніше їх продаватимуть і банки-дистриб’ютори. Тираж монети — до 50 тисяч штук.