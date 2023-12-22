Нацбанк випустив памʼятні різдвяні монети, присвячені «Щедрику»

Національний банк випустив набір памʼятних монет «Щедрик — колядка дзвонів». Набір присвячений всесвітньовідомій колядці «Щедрик» в обробці композитора Миколи Леонтовича і продовжує серію «Українська спадщина».

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Кожна з трьох монет, що входять до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла 999 проби. Тираж набору — до 5 тисяч.

На аверсі центральної монети набору зображено вертеп з різдвяною зіркою — культурний феномен, що зберігає глибокі історичні українські традиції. На аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів, що символізують чистоту, силу, божу допомогу, захист і світло свята Різдва, а також рядки з пісні «Щедрик». На реверсі центральної монети розміщено стилізовану композицію першого виконання «Щедрика» хором під проводом диригента Олександра Кошиця в 1922 році в Карнеґі-холі, над хором — силует ластівки, яка є головним персонажем пісні.

На реверсі двох інших монет зображено стилізовані кольорові прапори України та США, композицію з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло із дзвониками, що символізує наповнення простору чарівними звуками мелодії колядки.