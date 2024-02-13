Bloomberg: Половина з 50 танкерів, які потрапили під санкції США з жовтня 2023 року, припинили возити нафту з росії

Із 50 нафтових танкерів, які росія використовує для доставки своєї сирої нафти, щонайменше 21 простоює. Усі ці танкери почали потрапляти під санкції США з жовтня 2023 року. Така ситуація вказує на те, що обмеження діють і посилюють тиск на Москву.
Про це пише Bloomberg.
У період з 10 по 12 грудня до списку санкцій внесли вісім суден. Ще 24 танкери підпали під санкції 20 грудня, коли США ввели обмеження проти Sun Ship Management, яка управляє переданими нафтовими танкерами компанії «Совкомфлот». 18 січня під санкції потрапила Hennesea Holdings Ltd., що базується в ОАЕ та володіє 18 суднами. 8 лютого обмеження запровадили проти 50-го судна — танкера ліберійської фірми NS Leader Shipping Incorporated.
За останні два місяці 14 танкерів, які перевозили нафту сорту Sokol до Індії, або дрейфували, або стояли на якорі у водах на схід від Сінгапуру. Майже половина з них, за інформацією агентства, розвернулися, не діставшись пункту призначення. Крім того, посилення санкцій призвело до того, що від торгівлі російською нафтою відмовилися грецькі танкери.
Мінфін США повідомляв, що обмеження «досягають обох цілей» — позбавити росію прибутку від продажу палива і впливу на стабільність енергетичних ринків. Москва однак продовжує використовувати тіньовий флот. Оцінити її збитки наразі неможливо.
- У грудні 2022 року країни G7 та ЄС запровадили граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Москва почала обходити ці обмеження за допомогою тіньового флоту — танкерів, які ходять під прапорами країн, що не приєдналися до санкцій та перебувають у володінні російських компаній.
- За даними Bloomberg, у 2023 році майже вся російська нафта, яку поставляли морем, продавалася за ціною вище за $60 за барель. У грудні 2023 року США та інші країни G7 оголосили про посилення заходів щодо контролю за дотриманням «цінової стелі» на російську нафту. Під санкції почали потрапляти судноплавні компанії і танкери. Після цього США оголосили перевірку 100 танкерів із 30 країн, які можуть порушувати санкцій проти росії.