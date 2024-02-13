Генштаб: За добу росія втратила 1 090 окупантів і 27 бронемашин

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російським військом відбулося 84 бойових зіткнення. Останнє втратило 1 090 окупанів, вісім танків, 27 бойових броньованих машин та іншу техніку.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Українські оборонці відбили атаки на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському, Новопавлівському і Херсонському напрямках.

За добу авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу росіян, озброєння та військової техніки. Сили протиповітряної оборони знищили сім розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по семи районах зосередження особового складу ворога, артилерійському засобу та засобу протиповітряної оборони окупантів.

Усього за добу росіяни завдали пʼять ракетних і 113 авіаційних ударів, здійснили 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, запустили 23 ударні дрони.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ