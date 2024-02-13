Уночі сили ППО знищили над Україною 16 російських дронів

У ніч проти 13 лютого російські окупанти атакували Україну 23 ударними безпілотниками Shahed з районів Приморсько-Ахтарська (росія) та миса Чауда (тимчасово окупований Крим).
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Щоб відбити повітряний напад ворога, залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Під час бойової роботи ППО знищила 16 російських ударних БпЛА в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
Через цей обстріл одна з теплоелектростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії. Енергетики ліквідовують наслідки та відновлюють обладнання.
- Напередодні сили ППО збили вночі 14 дронів і одну ракету.