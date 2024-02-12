Російські війська 7 лютого вдарили по Києву ракетою «Циркон». У експертизи є попередні висновки

Російські війська 7 лютого вдарили по Києву експериментальною ракетою 3М22 «Циркон» — це попередні висновки експертизи.

Про них повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

«Про це [застосування 3М22] свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. Ракета спрямовувалась у зону, де немає військових обʼєктів, постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди», — написав він.

Рувін заявив, що ракета 3М22 «Циркон» складається з комплектуючих вузлів, що позначаються маркуванням 3Л22, 3В22 тощо. Літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет — 3М22. На кількох уламках знайшли надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю «Циркону», додає Рувін. Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових — кінець 2023 року, початок 2024 року. Тобто ракета була зібрана нещодавно.

Аналіз також показав, що частина знайдених елементів характерна саме для ракети типу 3М22. Специфічні маркування мають частини та уламки реактивного двигуна та рульових механізмів.

Мікроелектроніка практично не збереглась, тому її проаналізувати неможливо. Наразі експерти визначають склад металу і матеріали ракети. Рувін зазначає, що зброя вже не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам.

3М22 «Циркон» — це протикорабельна експериментальна крилата ракета, яка працює на відстань до 1 500 км. Приблизна маса її бойової частини 300—400 кг. Росіяни заявляють, що швидкість ракети до 8—9 Мах, але вона чимось схожа на гібрид «Кинджала» і П-800 «Онікс», тому заяви про «гіперзвуковий» статус ЗМ22 можуть бути перебільшеними. Цю ракету можна збивати.