Сили ППО збили 29 ракет та 15 дронів

На початку доби 7 лютого 2024 року росіяни кількома хвилями атакували Україну крилатими, балістичними, зенітно-керованими ракетами та дронами.

У ніч на 7 лютого росіяни розпочали чергову масовану повітряну атаку на Україну — спершу окупанти випустили дрони іранського виробництва, а після цього почались пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Повітряні сили ЗСУ фіксували проліт російських ракет над Сумською, Чернігівською, Київською, Миколаївською, Вінницькою, Кіровоградською, Дніпропетровською, Черкаською областями, потім ракети фіксували в Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях.