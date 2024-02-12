Ракетний удар по селу Гроза: експоліцейському, який навів ракету, оголосили нову підозру

Колишньому поліцейському Харківщини, який разом із братом навів російську ракету на кафе-магазин у селі Гроза Купʼянського району, заочно оголосили нову підозру — державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК), за що загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляють Держбюро розслідувань та Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

За даними слідства, після початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році поліціянт перейшов на бік ворога і почав працювати силовиком окупаційної адміністрації. Разом із військовими рф він чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим жителям і забирав у них автомобілі. За це він отримував зарплату у 45 тисяч рублів (13,5 тис. грн).

Під час звільнення Купʼянська підозрюваний втік до підконтрольної росіянами території. Підозрюваним у державній зраді є і брат експоліцейського. Він також допомагав росіянам наводити ракету на село Гроза.