Ракетний удар по селу Гроза: експоліцейському, який навів ракету, оголосили нову підозру

Колишньому поліцейському Харківщини, який разом із братом навів російську ракету на кафе-магазин у селі Гроза Купʼянського району, заочно оголосили нову підозру — державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК), за що загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляють Держбюро розслідувань та Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.
За даними слідства, після початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році поліціянт перейшов на бік ворога і почав працювати силовиком окупаційної адміністрації. Разом із військовими рф він чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим жителям і забирав у них автомобілі. За це він отримував зарплату у 45 тисяч рублів (13,5 тис. грн).
Під час звільнення Купʼянська підозрюваний втік до підконтрольної росіянами території. Підозрюваним у державній зраді є і брат експоліцейського. Він також допомагав росіянам наводити ракету на село Гроза.
- 5 жовтня 2023 року російські війська вдарили ракетою з комплексу «Іскандер» по кафе-магазину у селі Гроза в момент, коли там був поминальний обід. Загинули 59 мирних жителів, ще пʼятеро дістали поранення. Серед загиблих була дитина. Усі жертви — місцеві.
- Речник Харківської обласної прокуратури казав, що окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.
- СБУ згодом встановила, що ракету навели двоє братів, експравоохоронців, які перейшли на бік росіян. Вони були жителями села Гроза і особисто знали жертв. Це 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Судячи з фото, нову підозру отримав Дмитро Мамон.