На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя

Поліцейські Дніпропетровщини затримали підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя Віталія Журавльова. Нападник 20 разів вистрілив у Журавльова й кинув у салон авто гранату, після чого закопав зброю у лісопосадці та переховувався в орендованій квартирі. Там його й знайшли.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

Слідчі встановили, що 33-річний місцевий мешканець протягом чотирьох місяців готувався до вбивства. У день інциденту, 8 лютого, чоловік озброївся, дізнався про маршрут Журавльова і чекав там. Коли його авто наблизилося, нападник почав стріляти, а потім кинув гранату, через що машина загорілася.

Чоловіку повідомили про підозру за умисне вбивство (п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід — триматимуть під вартою.

Також правоохоронці зʼясували, що підозрюваний планував убити й інших посадовців Нікополя. Цю інформацію перевіряють.