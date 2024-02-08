У Нікополі розстріляли заступника мера. Він загинув

У Нікополі (Дніпропетровська область) о 9-й ранку невідомі розстріляли автівку із заступником мера міста Віталієм Журавльовим. Він загинув на місці.

Про подію повідомляють Офіс генпрокурора і місцеві медіа, які назвали імʼя жертви. Прокуратура розслідує умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України), а всю поліцію регіону підняли на пошук стрільців.

Поліція уточнює, що нападник, ймовірно, був один. Він розстріляв автівку з невстановленої зброї, можливо, автоматичної, після чого вона спалахнула і вигоріла вщент. Тіло заступника мера знайшли в салоні на місці водія.