На Марсі зʼявилися Безсмертні землі — останнє пристанище гелікоптера Ingenuity

Місце останнього спочинку марсіанського вертольота Ingenuity назвали на честь Безсмертних земель із трилогії «Володар перснів».

Про це написала команда Ingenuity.

Безсмертні землі також відомі як Пагорби Валінор. Тепер на них знайшов своє останнє пристанище марсіанський гелікоптер. Він завершив свою місію 18 січня 2024 року, коли під час 72-го польоту при посадці пошкодив лопаті.

Тепер це Безсмертні землі, або ж Пагорби Валінор. Стрілкою позначений Ingenuity. NASA

Ingenuity перевершив усі очікування NASA. Спочатку інженери планували його роботу як 30-денну місію з демонстрації пʼяти коротких польотів на Марс, але це перетворилося на майже трирічну наукову роботу. Він пролетів загалом у 14 разів більшу відстань, ніж планувалося, а найдовший політ гелікоптера відбувся 22 грудня 2023 року — він подолав 705 метрів за 135 секунд.

Загалом Ingenuity сумарно подолав 17 кілометрів, налітав 128,8 хвилини і максимально піднімався на 24 метри. Це було непросто, адже щільність атмосфери на Марсі становить лише 1% від земної.