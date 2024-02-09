У Польщі продовжили тимчасовий захист українських біженців до липня 2024 року

Тепер понад мільйон українців, які перебувають у Польщі як біженці від війни, збережуть свої права. Вони й надалі матимуть вільний доступ до ринку праці, медичної допомоги й можливість вести бізнес тощо.

Сейм Польщі ухвалив поправку до закону, яка продовжує допомогу українським біженцям до 30 червня 2024 року.

Тимчасовий механізм захисту для українців, які шукали прихистку від повномасштабної війни на території Євросоюзу, запрацював 4 березня 2022 року — за кілька днів після великого вторгнення росії в Україну. У Польщі ухвалили Закон про допомогу громадянам України 12 березня 2022 року.

Наразі Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року. Водночас у разі потреби блок готовий продовжити тимчасовий захист українських біженців і після березня 2025 року.

Тимчасовий захист українців у ЄС, зокрема в Польщі, дозволив не перевантажити національні системи надання притулку, а громадянам України — легально жити в державах-членах ЄС, що доєдналися до механізму, отримати доступ до ринку праці, освіти, системи охорони здоровʼя, соціального забезпечення і житла. Повномасштабна війна триває, тому країни Євросоюзу обговорюють поточні та майбутні варіанти додаткових чи альтернативних рішень для тимчасового захисту українських біженців.