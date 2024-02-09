Тимчасовим очільником Мінветеранів призначили Олександра Порхуна

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обовʼязків міністра у справах ветеранів України на Олександра Порхуна.
Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
Перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун тимчасово замінить на посаді міністра Юлію Лапутіну.
Порхуна призначили на посаду першого заступника міністра у справах ветеранів України 22 квітня 2020 року. Він нагороджений званням Герой України з відзнакою орденом «Золота Зірка». Порхун майор ЗСУ у відставці, учасник війни і колишній командир 13-го батальйону 95 аеромобільної бригади.
- Увечері 5 лютого до Верховної Ради від Юлії Лапутіної надійшла заява про відставку з посади міністра в справах ветеранів України. Лапутіна стала міністром у грудні 2020 року. Її активно критикували представники ветеранського руху, звинувачуючи в провальній комунікації, у заплутаній системі та складних сервісах.
- Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив про потребу перезавантаження політики щодо ветеранів.