Юлія Лапутіна подала заяву про відставку з посади міністра у справах ветеранів

До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Причини подання заяви поки невідомі. Однак відомо, що Лапутіну критикував ветеранський рух.

Представники ветеранського руху незадоволені, як Міністерство справляється з обовʼязками. Вони кажуть, що відомство провалило роботу з ветеранами, зокрема, через відсутність комунікації, його управління неефективне, система допомоги заплутана. Наприклад, експериментальну програму «Помічник ветерана» не вважають корисною через складність сервісу.

Юлія Лапутіна стала міністром у справах ветеранів 18 грудня 2020 року. Вона має юридичну, педагогічну і психологічну освіту та звання генерал-майора запасу. Це другий в історії України випадок, коли жінка отримала генеральське звання. Лапутіна проходила військову службу в Службі безпеки України, працювала заступником начальника Центру спеціальних операцій «А», заступником начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, командиром оперативної групи СБУ в АТО.