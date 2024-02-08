Сенат повторно розгляне допомогу Україні без міграційної реформи — голосуватимуть сьогодні

Сенат США повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Розгляд відбудеться без міграційної реформи та безпеки кордону — голосуватимуть сьогодні, 8 лютого.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Напередодні увечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет на $118 млрд передбачав надання Україні $60 млрд та містив імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.

За даними Маркарової, американські законодавці 58 голосами проти 41 підтримали процедурне рішення, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд «чистого» законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеного сенаторкою Патті Мюррей. Вона наголосила, що для цього потрібно буде 60 голосів.

За словами посла, попередній законопроєкт не підтримали через відсутність голосів за угоду щодо міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер о 19:00 (за Києвом).