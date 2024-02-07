Обстріл аеродрому на Кіровоградщині: суд продовжив ексрозвіднику Роману Червінському запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про невдале викрадення російського літака, яке, за даними слідства, призвело до ракетної атаки росії по аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині в липні 2022 року.

Про це повідомляє «Суспільне».

Романа Червінського залишили під вартою без права на заставу ще на 60 діб. Через погіршення здоровʼя підозрюваного суд зобовʼязав керівника відділу досудового слідства Служби безпеки України забезпечити Червінському призначене лікування та харчування.

Хто такий Роман Червінський?

Червінський служив у підрозділі Сил спеціальних операцій України та займався діяльністю партизанів на окупованих територіях країни. Він був у підпорядкуванні генерал-майора Віктора Ганущака. Червінський обіймав керівні посади у воєнній розвідці, а також у Службі безпеки України.

У 2020 році Червінський займався операцією із затримання «вагнерівців» у Білорусі. У своїй заяві для The Washington Post і Der Spiegel Червінський сказав, що він також «спланував і реалізував» операції з убивства лідерів проросійських бойовиків в Україні та «викрадення свідка», який міг би підтвердити, що саме росія у 2014 році збила рейс 17 Malaysia Airlines.

Зараз Роман Червінський перебуває в СІЗО. 21 квітня 2023 року він отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака. Він і ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. СБУ вважає, що через їхні дії, зокрема Червінського, росія отримала інформацію про розміщення пілотів Повітряних сил й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.