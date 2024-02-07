Верховна Рада звільнила Юлію Лапутіну з посади міністра у справах ветеранів

Верховна Рада звільнила з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну. За це рішення проголосували 302 нардепи, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Він заявив, що профільний Комітет з питань соціальної політики назвав роботу Міністерства при Лапутіній незадовільною. «Всі виступаючі, як і від влади, так і опозиції, розносили у виступах міністра», — додав Железняк.
Сама ж ексміністр не прийшла до парламенту для звітування.
- Увечері 5 лютого до Верховної Ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Лапутіна стала міністром у грудні 2020 року. Її активно критикували представники ветеранського руху, звинувачуючи в провальній комунікації, у заплутаній системі та складних сервісах.
- Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив про потребу перезавантаження політики щодо ветеранів.