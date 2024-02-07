Антикорупційний комітет просить виключити із законопроєкту про мобілізацію корупційні ризики

Голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна повідомила, що її комітет у законопроєкті про мобілізацію виявив норми, які можуть породжувати вибірковість чи корупцію.

«Ці норми необхідно виправити до другого читання законопроекту — і це цілком можливо зробити», — наголосив вона.

Нардепка зауважує, що підтримує документ у першому читанні, щоб розблокувати розгляд питання про демобілізацію, але до другого читання наполягатиме на поправках, які подасть антикорупційний комітет.

Серед ключових норм, які пропонують змінити:

Демобілізація : слід визначити чіткий строк та умови, за яких військові фактично демобілізуються. Наразі законопроєкт передбачає, що після спливання 36 місяців служби під час війни військовий отримує право написати рапорт про демобілізацію — строк же задоволення цього рапорту відсутній. «Це може породити вибірковий підхід і загалом не чесно», — вважає Радіна.

: слід визначити чіткий строк та умови, за яких військові фактично демобілізуються. Наразі законопроєкт передбачає, що після спливання 36 місяців служби під час війни військовий отримує право написати рапорт про демобілізацію — строк же задоволення цього рапорту відсутній. «Це може породити вибірковий підхід і загалом не чесно», — вважає Радіна. Відстрочка від призову по догляду за особою з інвалідністю:

«Маємо чітко зафіксувати принцип «одна особа з інвалідністю І чи ІІ групи — відстрочка для одного доглядача». Контролювати це можна і треба програмними засобами реєстру військовозобовʼязаних, але не «кошмаренням» осіб із інвалідністю вимогою додаткових довідок про постійний догляд (у не ясно якому саме порядку) тощо. Так, реформа системи надання інвалідності назріла — але не можна намагатися зробити цю «реформу» тільки для цілей мобілізації», — пояснює голова антикорупційного комітету.

Відповідальність за нереєстрацію електронного кабінету військовозобов’язаного, неявку до ТЦК за повісткою тощо: маємо зробити справедливий механізм виявлення порушників, щоб відійти від вибіркового застосування санкцій до одних та «непомічання» інших.

Оборонний комітет отримав висновок антикорупційного комітету для подальшого опрацювання.