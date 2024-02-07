Росія щонайменще 9 разів била по Україні північнокорейськими ракетами

Росіяни щонайменше девʼять разів запускали по території України балістичні ракети виробництва КНДР.
Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.
«Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобовʼязання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки», — сказав Вуд.
- У січні 2023 року США оприлюднили докази, що Північна Корея постачає росії зброю щонайменше з листопада 2022 року. Глава української військової розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєнь у росію.
- 4 січня 2024 року західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і кілька інших 2 січня під час масованої ракетної атаки. 10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою росії.