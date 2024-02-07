Росія щонайменще 9 разів била по Україні північнокорейськими ракетами

Росіяни щонайменше девʼять разів запускали по території України балістичні ракети виробництва КНДР.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.

«Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобовʼязання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки», — сказав Вуд.