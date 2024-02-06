Рада скоротила терміни подання альтернативних законопроєктів про мобілізацію

Що передбачає законопроєкт 10449

В оновленому законопроєкті урядовці дійшли згоди щодо зменшення призовного віку. Нині граничний вік для мобілізації 27 років, у доопрацьованому документі його знизили до 25 років. Також урядовці пропонують запровадити електронний кабінет військовозобовʼязаних, до яких надходитимуть електронні повістки. У доопрацьованому законопроєкті визначено, що люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.