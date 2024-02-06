Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 13 травня

Верховна Рада підтримала президентські укази про продовження режиму воєнного стану в Україні та загальної мобілізації до 13 травня 2024 року. Термін дії поточних указів спливає 14 лютого.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Верховна Рада України

Це вже десяте голосування у парламенті за продовження воєнного стану.

Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати з країни, окрім певних винятків.