Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану.
Законопроєкти № 10456 та № 10457 зареєстровані на сайті парламенту.
Термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого, тож президент пропонує продовжити їх на 90 днів, тобто до 14 травня.
Це буде вже десяте голосування у парламенті за продовження воєнного стану.
- Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати з країни, окрім певних винятків.