Зеленський анонсував новий механізм бронювання працівників підприємств

Україні за умов повномасштабної російської агресії необхідно максимально убезпечити роботу бізнесу. Про це Володимир Зеленський заявив у Черкасах під час обласного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.
За його словами, для України важливими є всі бізнеси: «кожний фермер, кожна людина, навіть та, що дає 10, 20, 30 робочих місць».
Президент наголосив, що питання номер один для країни — протиповітряна оборона, яку Україна нарощуватиме як вітчизняними системами, насамперед засобами радіоелектронної боротьби, так і потужними ЗРК західного зразка.
Тож незабаром планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову. Він наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між державою і підприємцями щодо цього питання.
«Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але водночас ми маємо не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу», — зазначив Зеленський.
Він додав, що попросив економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює «у білу».
«Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців», — наголосив Зеленський і додав, що такий захист від держави має стосуватися не лише керівників і власників компаній, а й їхніх працівників.
- Напередодні Європейська Бізнес Асоціація попросила парламент не ухвалювати урядовий законопроєкт № 10449 щодо правил мобілізації без доопрацювання. Наголошують, що там є низка суперечливих норм. Спільнота також закликала продумати можливість додаткового інструменту бронювання працівників.