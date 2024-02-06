Зеленський анонсував новий механізм бронювання працівників підприємств

Україні за умов повномасштабної російської агресії необхідно максимально убезпечити роботу бізнесу. Про це Володимир Зеленський заявив у Черкасах під час обласного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

За його словами, для України важливими є всі бізнеси: «кожний фермер, кожна людина, навіть та, що дає 10, 20, 30 робочих місць».

Президент наголосив, що питання номер один для країни — протиповітряна оборона, яку Україна нарощуватиме як вітчизняними системами, насамперед засобами радіоелектронної боротьби, так і потужними ЗРК західного зразка.

Тож незабаром планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову. Він наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між державою і підприємцями щодо цього питання.

«Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але водночас ми маємо не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу», — зазначив Зеленський.