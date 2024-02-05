Бізнес просить владу допрацювати законопроєкт про мобілізацію

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) просить парламент не ухвалювати урядовий законопроєкт № 10449 щодо правил мобілізації без доопрацювання. Наголошують, що там є низка суперечливих норм. Спільнота також закликала продумати можливість додаткового інструменту бронювання працівників.

ЕВА вважає суперечливою до Конституції опцію вручення повісток дистанційно та накладення обмежень у судовому порядку.

Також у ЕВА викликає занепокоєння ситуація біля кордонів. Зокрема, розгортання правоохоронними органами та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки мобільних постів перед пунктами пропуску через кордон. Зазначається, що співробітники здійснюють перевірки документів у водіїв вантажівок, а також видачу повісток з наказом зʼявитися до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

«Це призводять до утворення додаткових черг на державному кордоні, паніки серед працівників компанії, які уповноважені на здійснення відповідних перевезень», — сказано у заяві ЕВА, яка є одним із найвпливовіших і найбільших обʼєднань бізнесу в Україні.

Згідно з повідомленням асоціації, така ситуація може призвести до втрати довіри від міжнародних замовників, розірвання контрактів, втрати замовлень, звільнення працівників, зупинки виробничої діяльності компаній загалом, а також зменшення надходжень до бюджету в частині сплати податків та митних платежів.