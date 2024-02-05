«Шахтар» створить футбольну команду військових з ампутаціями

Футбольний клуб «Шахтар» оголосив про створення футбольної команди для військових з ампутаціями.

Про це повідомив генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін.

Цим проєктом клуб прагне підтримати українських військових, які отримали інвалідність через війну. Сергій Палкін наводить цифру 50 тисяч військовослужбовців, які мають ампутації.

«Адаптивний футбол — поширена практика в усьому світі. Як соціально відповідальний клуб ми прагнемо створити всі умови для того, щоб герої, які віддали своє здоровʼя, захищаючи країну від ворога, могли повернутися до нормального та активного життя», — написав гендиректор.