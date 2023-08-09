«Не хочу бути тягарем для родини». Як військові з ампутацією повертаються до життя, граючи в футбол. Надихаючий фоторепортаж

Олександру Мальчевському 39 років, він не дуже високого зросту, але міцної статури. Правої гомілки в нього немає. Після повномасштабного вторгнення Олександр одразу пішов воювати, служив у президентській бригаді імені Богдана Хмельницького в Харківській області. Там і отримав поранення — потрапив під мінометний обстріл. Ліву ногу лікарі буквально збирали по частинах, а праву не змогли врятувати — в неї влучив снаряд зі станкового автоматичного гранатомета.

Команда футболістів разом із тренером та спортивним журналістом Валентином Щербачовим, який завітав на тренування. Олександр Кузьмін / «Бабель»

До повномасштабної війни Олександр займався мініфутболом на цьому ж стадіоні. Два місяці тому він вирішив повернутися — вже на протезі. Тоді ж і стартував проєкт з футболу для військових з ампутацією. Вони займаються на одному з полів двічі на тиждень.

«Я доки лежав у лікарні, набрав 15 кілограмів. Тому зараз хочу повернутися у форму. Розумію, що на своєму запасі сил ще протягну років десять. А далі що, на візочок сідати, стати тягарем для родини? Мені таке не подобається», — каже Олександр.

Олександр Мальчевський виконує передачу головою. Олександр Кузьмін / «Бабель»

На тренуванні 4 серпня — пʼятеро гравців. Тренер Дмитро Ржондковський каже, що поки до них звертається не так багато військових, тож до тренувань долучають й інших футболістів, щоб сформувати справжню футбольну команду. Дмитро приймає всі заявки особисто. Він каже, проєкт — не тільки реабілітація, а й просто підтримка в складні часи. Найкращі зможуть долучитися до збірної і поїхати на турнір Ліги націй, який проводить Європейська асоціація футболу для ампутантів.

«Для мене, як і для них, це новий досвід, — каже Ржондковський. — Проте основна задача — підтримати наших військових, щоб вони розуміли, що вони не самі, що життя триває».

Тренер Дмитро Ржондковський. Олександр Кузьмін / «Бабель»

За правилами футболу для людей з ампутацією, польові гравці мають бути не на протезах, а на милицях, які міцно кріпляться до рук. Голкіпером має бути людина без руки. Перед початком тренування хлопці знімають протези й активно розминають кінцівки.

Спочатку гравці пробігають пару невеликих кіл, ведучи мʼяч. Згодом відпрацьовують паси, комбінації та удари по воротах. На брамі — Роман, він втратив кисть під час Революції гідності. Ржондковський підбадьорює команду, навіть коли хтось не влучає у ворота. Він пояснює вправи, а потім швидко розставляє по полю кольорові фішки чи підносить води. Усі вправи, як ігрові, так і силові, він виконує разом із командою.