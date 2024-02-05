У Болгарії затримали поліцейського, якого підозрюють у шпигунстві на росію

У Болгарії затримали поліцейського з Генерального управління боротьби з організованою злочинністю МВС за те, що він видавав секретну інформацію російській агентурі.
Про це пише болгарське БНТ.
Затриманий передавав секретні дані колишньому дипломату посольства росії в Софії, якого раніше оголосили персоною нон грата.
Головний секретар МВС Живко Коцев підтвердив, що поліцейського підозрюють у шпигунстві на користь росії. Він не виключає, що до справи причетні й інші люди.
За діями підозрюваного стежили кілька місяців. Він, зокрема, передавав росіянам інформацію про розслідування щодо порушень санкційного режиму за участю компаній з російським капіталом. Деякі розслідування були міжнародними й стосувалися схем обходу санкцій проти рф.
Слідчі також встановили, що поліцейський співпрацював зі співробітником Державного агентства національної безпеки, який також надавав російській агентурі інформацію.
- У жовтні 2023 року в Болгарії затримали 12 людей через порушення санкцій ЄС проти росії. У листопаді видання Politico знайшло санкційну лазівку в Болгарії, завдяки якій росія заробила мільярд євро.
- Торік у травні Генеральна прокуратура Болгарії почала розслідування щодо того, як уряд країни застосовує санкції ЄС проти росії. У країні майже 300 тисяч росіян володіють понад 500 тисячами обʼєктів нерухомості. За останні вісім років податкова служба не видала жодного акта про застосування санкцій. Одразу того ж дня на генпрокурора Болгарії намагалися вчинити замах — на маршруті слідування його кортежу заклали вибуховий пристрій.