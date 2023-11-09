Видання Politico знайшло санкційну лазівку в Болгарії. Завдяки їй росія заробила мільярд євро

У 2023 році росія заробила мільярд євро, коли російська приватна нафтова компанія «Лукойл» обійшла санкції ЄС за допомогою Болгарії.

Про це пише Poliitico.

Згідно з розслідуванням неурядової організації Global, Болгарія дозволила мільйонам барелів російської нафти потрапити на місцевий нафтопереробний завод «Лукойла», який потім експортував паливо за кордон, у тому числі до країн ЄС.

Ця лазівка також принесла майже €500 мільйонів прибутку власнику НПЗ «Лукойл».

За словами експертів із санкцій, це не здається прямим порушенням європейських обмежень. Проте країни ЄС і законодавці в Болгарії зараз закликають Брюссель переглянути правила.

«Режим санкцій дуже схожий на швейцарський сир: що б ми не робили, ми завжди відстаємо від росіян на три місяці», — сказав європейський дипломат, з яким поговорило Poliitico.

Болгарія значною мірою залежить від нафтопереробного заводу в Бургасі, який належить «Лукойлу» і забезпечує 80% потреб країни в дизельному паливі та бензині, а також забезпечує десяту частину виробництва в країні.

Після того як болгарський уряд заявив, що продовжить продавати російські нафтопродукти до ЄС, Єврокомісія заборонила Софії робити це з 5 лютого, посилаючись на питання безпеки країни.

Болгарія не може продавати нафтопродукти за кордон. Але є нюанс: Софія може їх експортувати, якщо ці продукти призначені «виключно для використання» в Україні або вони «не можуть зберігатися в Болгарії через ризики для навколишнього середовища та безпеки», якщо не передбачається «продаж, постачання, передача чи експорт» з метою уникнути санкцій.

Завдяки цим виняткам Болгарія, імовірно, експортувала морем майже 3 мільйони барелів російських нафтопродуктів з березня по липень 2023 року.

Міністр фінансів Болгарії Асен Василєв поясняє це тим, що НПЗ може зберігати запас нафтопродуктів лише на 10 днів. Він додав, що звільнення від санкцій допоможе країні цього року отримати до €250 мільйонів податків.

«Ми не відчуваємо відповідальності за експорт «Лукойлу» та доходи, які отримує Кремль. Винятки діють не тільки для того, щоб допомогти Болгарії, але й для того, щоб забезпечити роботу нафтопереробного заводу», — сказав Василєв.