На генпрокурора Болгарії планували вчинити замах. На маршруті руху його кортежу заклали вибухівку

На генерального прокурора Болгарії Івана Гешева намагалися скоїти замах — на маршруті слідування його кортежу заклали вибуховий пристрій. Болгарське міністерство внутрішніх справ веде розслідування, пише BGNES.

Вибухівку знайшли й підірвали на дорозі між містом Самоковом і столицею Софією, якою їхав Іван Гешев із заступником та іншими колегами. Обійшлося без постраждалих.

Після підриву вибухівки здійнявся вогняний стовп заввишки 4—5 метрів, а на дорозі утворилася вирва завглибшки 30—40 см і діаметром близько трьох метрів, передає канал bTV.

Раніше в Болгарії публічно оголосили, що генпрокурор їхатиме до Туреччини, але перед цим він вирішив відвідати ще одне місце, тому правоохоронці перевіряють, чи був витік інформації про зміну маршруту кортежу.

Заступник генпрокурора Борислав Сарафов заявив, що Гешев «очевидно для когось був мішенню [...], щоб його вбити».

Попередні висновки експертів свідчать, що вибухівка була щонайменше три кілограми в тротиловому еквіваленті й містила осколки, які розлетілися й застрягли в деревах навколо.

Наразі правоохороці відкрили провадження за фактом тероризму. Болгарські речники ще не повідомляли, із чим була повʼязана спроба замаху на генпрокурора.