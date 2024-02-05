В Угорщині депутати бойкотували засідання парламенту для вступу Швеції в НАТО

Парламент Угорщини не зміг провести позачергову сесію для голосування щодо членства Швеції в НАТО. Депутати правлячої коаліції ігнорували засідання, а представники партії «Фідес» премʼєра Віктора Орбана заявили, що не братимуть участі в голосуваннях, доки їхній лідер не зустрінеться з премʼєром Швеції Ульфом Крістерссоном.
Про це пишуть Reuters і Bloomberg.
Наступна можливість ратифікувати вступ Швеції до НАТО буде 26 лютого, коли парламент Угорщини повернеться після зимових канікул. Зараз Угорщина — єдина країна-член Альянсу, яка не ратифікувала заявку Стокгольму і відкрито гальмує вступ країни.
Посол США в Будапешті Девід Прессман разом із послами деяких інших союзників по НАТО, зокрема з Данією і Польщею, відвідали парламент Угорщини, щоб тиснути на угорських парламентарів. Проте заявку на вступ все одно не ухвалили.
За словами депутатки від опозиційної Демократичної коаліції Агнеси Вадаї, таким чином премʼєр Угорщини Віктор Орбан хоче віддати перевагу президенту росії володимиру путіну, порушуючи єдність НАТО. При цьому угорський премʼєр жодного разу чітко не пояснив, чому вступ Швеції до Альянсу гальмується.
В Угорщині стверджують, що готові ратифікувати заявку Швеції в «будь-який момент», але після зустрічі Крістерссона з Орбаном. Премʼєр Швеції раніше заявляв, що волів би приїхати до Угорщини лише після того, як Будапешт перейде до ратифікації заявки. Як стверджує Bloomberg, Крістерссон намагається уникати будь-яких варіантів переговорів з угорським лідером, адже в Угорщині це можуть використати для «збереження обличчя» Орбана.
- Швеція і Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія приєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції не ратифікували лише Туреччина й Угорщина, проте 25 січня 2024 року Туреччина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО. Раніше Туреччина блокувала вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.
- Водночас влітку 2023 року парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Уряд угорського премʼєра Орбана вважає, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині. Пізніше, у липні, Угорщина заявила, що підтримує вступ Швеції до НАТО. Однак Орбан розповідав, що відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж Будапешт схвалить заявку Стокгольму на членство. Швеція критикує угорську політику зближення з росією.