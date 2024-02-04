Зеленський обговорив із повітряним командуванням «Схід» захист неба над Дніпропетровщиною

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Дніпропетровщину 4 лютого відвідав розташування повітряного командування «Схід», яке відповідає за захист неба Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Харківської та частини Запорізької, Кіровоградської, Полтавської і Сумської областей.

Як повідомляє Офіс президента, із командуванням Зеленський обговорив захист і прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту. Також обговорювали подальше підсилення мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби.

Піднімали тему застосування західних і гібридних систем протиповітряної оборони та зміцнення спроможностей ПвК «Схід» з урахуванням майбутніх надходжень озброєння.

У вечірньому зверненні президент додав, що Дніпропетровська область під постійною небезпекою, оскільки росіяни розглядають регіон як одну з основних цілей для атак. Також він згадав нещодавні атаки на Кривій Ріг. Керівництво держави працює над посиленням ППО і РЕБ.