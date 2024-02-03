У Кривому Розі відновили світло після атаки рф

Енергетики повернули світло у Кривий Ріг Дніпропетровської області — уже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака. У місті також відновили електропостачання для лікарень і транспорту.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також світло повернули і в Криворізький район, пише ДТЕК. Електропостачання відновили для понад 60 тисяч осель — так, всі споживачі зараз зі світлом.
- У ніч проти 3 лютого російські окупанти вдарили дронами-камікадзе по енергетичному обʼєкту в Дніпропетровській області, внаслідок чого жителі деяких районів Кривого Рогу залишилися без світла й опалення. Окупанти атакували Україну 14 ударними дронами типу Shahed-136/131.