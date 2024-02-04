WSJ: У росії через західні санкції різко зросла кількість авіаінцидентів

У росії внаслідок західних санкцій стрімко зростає кількість авіаінцидентів із цивільними літаками через знос апаратури та несправності.

Газета The Wall Street Journal пише, що в рф у 2023 році сталося щонайменше 74 інциденти з літаками, тоді як у 2022-му їх було до 36. Це дані німецької дослідницької компанії Jacdec, що збирає інформацію про авіаінциденти по всьому світу.

Хоча досі серйозних катастроф не було, така тенденція створює значні ризики для пасажирів і пілотів. Експерти, до яких звернулася газета, кажуть, що значна частина авіаінцидентів повʼязана з тим, що іноземним компаніям заборонено обслуговувати літаки російських авіакомпаній і постачати їм запчастини.

Російська ж влада і «Росавіація» подібні твердження заперечують і, навпаки, запевняють, що літаки нібито стали менше ламатися. Проте є дані, що рф робить усе можливе, щоб підтримувати робочий стан літаків. Санкції, однак, лише погіршуватимуть стан російського цивільного авіасектора.