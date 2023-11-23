Українська розвідка отримала секретні документи «Росавіації» — літати в росії стало втричі небезпечніше

Кіберфахівці української розвідки отримали доступ до закритих службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту рф ― Федерального агентства повітряного транспорту, відомого як «Росавіація».

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Ось що вдалося дізнатись українським розвідникам:

Протягом січня 2023 року зафіксували 185 авіапригод за участі цивільної авіації рф. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак Sukhoi superjet ― з ним було 34 проблемні випадки.

За перших 9 місяців 2023 року в росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, літати в росії стало втричі небезпечніше.

Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у країні росіяни намагаються обслуговувати літаки в Ірані — там це роблять без відповідної сертифікації.

Станом на березень 2022 року росіяни мали приблизно 820 цивільних бортів іноземного виробництва. На той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неоригінальних запчастин. А зараз через такий «сервіс» прогнали вже майже 70% авіапарку.

Через гострий дефіцит запчастин в росії одні літаки розбирають для ремонту інших. До середини 2023 року в рф пустили на «донорство» понад 35% повітряних суден.

Більшість радянських літаків Ан-2 зараз не літають, бо двигуни до них виробляли в Польщі, а через санкції росіяни не можуть їх отримати.

Лише впродовж січня 2023 року у 220 суден Airbus, що є в росії, було 19 різних відмов. Так, у 9 літаках, які використовує «Аерофлот», зафіксували 17 випадків задимлення.

Зафіксували 33 технічні відмови тих чи інших систем літаків Boeing. Загалом у росії їх 230.

Кожен сьомий бразильський Embraer у росії зламаний, а їх в рф налічується 21.

Усе це — прямій наслідки санкцій, які росія намагається приховати, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, підсумували в ГУР.