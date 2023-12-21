Reuters: Росія витратила $12 мільярдів, щоб зберегти авіацію від впливу санкцій

Росія виділила понад $12 мільярдів державних субсидій і позик, щоб зберегти свій авіаційний сектор — західні санкції закрили постачання необхідних запчастин і послуг з технічного обслуговування через її вторгнення в Україну.

Про це йдеться в аналізі Reuters.

Виробники літаків Airbus і Boeing у березні 2022 року припинили постачати запчастини і послуги, а також згорнули регулярне технічне обслуговування основного авіаперевізника «Аерофлот» та інших російських авіакомпаній.

Відтоді рф витратила понад трильйон рублів (понад $12 мільярдів) на підтримку галузі цивільної авіації, включно з виробництвом літаків і фінансовою допомогою авіакомпаніям.

Витрати майже вдвічі перевищують 547 мільярдів рублів виплат (понад $6 мільярдів), здійснених у 2020—2021 роках, коли пандемія COVID-19 спричинила різке скорочення авіаперевезень.

«Наш флот дуже перевантажений літаками іноземного виробництва. Ми плануємо до 2030 року виробити понад тисячу літаків, власних літаків. Треба працювати», — заявив президент рф путін минулого тижня.

За даними швейцарської авіаційної розвідки ch-aviation, російські авіакомпанії наразі експлуатують 991 літак, включно з 405 російськими.

Проте лише 133 літаки Superjet зроблені державним виробником United Aircraft Corporation. Інші літаки російського виробництва, як-от «Туполєв», «Яковлєв» та «Іллюшин» зрідка використовують для комерційних рейсів.

Наявність надійної авіації вкрай важлива для росії — як для транспортування людей і вантажів через її величезну територію, так і для підкріплення наративу Москви про те, що санкції мають мінімальний вплив.

Оскільки через три місяці в росії стартують президентські вибори, крах цивільної авіації може спричинити репутаційний і електоральний тиск на путіна, який вчергове балотується.