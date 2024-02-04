На Сумщині військові відбили російську ДРГ

На Сумському напрямку Сили територіальної оборони зупинили спробу російських диверсантів перетнути державний кордон України.

Про це повідомив командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

На підступах до Глухівської громади ввечері 3 лютого українські бійці помітили рух озброєної групи з десяти людей. Військові розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону.

До бою приєдналися мінометники. Після втрат російська ДРГ змінила тактику й розділилася на дві групи. Одна під прикриттям своєї артилерії евакуювала поранених і загиблих, а інша — спробувала обійти опорний пункт з флангу.

За цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група. Вона відкинула окупантів за межі державного кордону.