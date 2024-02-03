Офіційно. Бій Усик — Фʼюрі буде 18 травня

Поєдинок між чемпіоном WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі призначили на 18 травня 2024 року. Поєдинок буде в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Поєдинок мав відбутися 17 лютого, проте бій перенесли через травму Фʼюрі — йому розсікли шкіру над оком. Боксеру наклали шви, тому він не встигне підготуватися до поєдинку з Усиком.

На кону — всі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, і WBC, що належить британцю. Цей поєдинок стане першим в історії світового боксу, коли на кону будуть всі чотири пояси.

Перед цим останнім абсолютним чемпіоном світу з боксу в цій ваговій категорії був Леннокс Льюїс у 2000 році, однак тоді він утримував лише три пояси: WBA, WBC та IBF.