Бій Усик — Фʼюрі перенесли через травму британця

Бій між чемпіоном WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі перенесли з 17 лютого на невизначений термін.

Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions, яка представляє Тайсона Фʼюрі.

Під час спарингу Фʼюрі розсікли шкіру над оком, йому наклали шви, тому він не встигне підготуватися до поєдинку з Усиком.

«Я повністю спустошений — після того як так довго готувався до цього бою і був у чудовому стані. Мені прикро за всіх, хто бере участь у цій величезній події, і я буду старанно працювати над перенесеною датою, коли око загоїться», — зазначив Фʼюрі й додав, що вибачається перед своєю командою, командою Усика, партнерами і вболівальниками.

Поєдинок мав відбутися в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик погодили бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі в кінці вересня. На кону — всі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, і WBC, що належить британцю. Цей поєдинок стане першим в історії світового боксу, коли на кону будуть всі чотири пояси.

Перед цим останнім абсолютним чемпіоном світу з боксу в цій ваговій категорії був Леннокс Льюїс у 2000 році, однак тоді він утримував лише три пояси: WBA, WBC та IBF.

Спортивна газета Boxing News написала, що команда Олександра Усика працює над потенційним боєм з хорватом Філіпом Хрговичем після скасування поєдинку з Фʼюрі.