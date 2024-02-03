Суд у Британії відхилив позов щодо скандального досьє з компроматом на Трампа

Високий суд Лондона відхилив позов Дональда Трампа з вимогою відшкодувати збитки через публікацію доповіді колишнього британського розвідника Крістофера Стіла, де нібито містився компромат на Трампа.

Про це пише Bloomberg.

У досьє розслідувалися спроби росії вплинути на президентську кампанію в США 2016 року. Там стверджувалося, що Трамп вирізнявся «збоченою сексуальною поведінкою» — наймав секс-працівниць у президентські номери готелю в Москві, а також брав участь у секс-вечірках у Санкт-Петербурзі. У січні 2017 року досьє розповсюдила компанія BuzzFeed — у ньому стверджувалося, що президентську кампанію Трампа скомпрометовано Федеральною службою безпеки рф. Трамп усі ці звинувачення відкидає.

Трамп подав позов до лондонського суду проти Крістофера Стіла та його фірми бізнес-розвідки Orbis ще минулого року за статтею про захист даних. Тоді Трамп заявив, що зазнав «страждань і шкоди» через оприлюднену інформацію, тому вимагав суд визнати її неправдивість.

Проте 1 лютого суддя Карен Стейн відхилила позов і зазначила, що Трамп не має шансів отримати компенсацію за будь-які «страждання», яких він міг зазнати. Суд постановив, що вимога Трампа про відшкодування збитків була подана поза межами шестирічного терміну позовної давності. При цьому суддя додала, що не буде визначати достовірність інформації в самому досьє, і зазначила, що Трамп домагається висновків суду для відновлення своєї репутації.

Трамп, який уже стикався з кількома кримінальними процесами в США, раніше заявив у судових документах, що готовий приїхати до Лондону, щоб свідчити. Це частина стратегії, яка поєднує його появу в суді з передвиборчою кампанією, щоб завоювати підтримку та пожертви від лояльних прихильників. Речник його кампанії заявив, що Трамп «продовжить боротися за правду і проти брехні, схожої на ту, яку оприлюднили Стіл і його поплічники».

Самого ж Крістофера Стіла ще в 2016 році найняла вашингтонська дослідницька фірма, щоб вивчити зв’язки Трампа з росією. Юристи Стіла стверджували, що позов не має шансів на успіх, а Трамп просто хоче помсти і «переслідує передбачуваних ворогів та інших осіб, на яких він має зуб».

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікувати результати виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори 2020 року, що призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасувати вибори.

Попри все, Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.

У грудні 2023 року спецпрокурор Джек Сміт попросив Верховний суд США прискорено вирішити, чи має Дональд Трамп право на абсолютний президентський імунітет від кримінальних обвинувачень за спробу скасувати президентські вибори 2020 року.

Уже 9 січня 2024 року суд у Вашингтоні заслухав аргументи сторін. Комісія з трьох суддів висловила глибокий скептицизм щодо аргументів Дональда Трампа про те, що його не можна притягнути до відповідальності за намагання скасувати результати президентських виборів.