Спецпрокурор США попросив Верховний суд втрутитись у справу проти Трампа — вона стосується права на імунітет

Спеціальний прокурор Джек Сміт попросив Верховний суд США у прискореному порядку вирішити, чи має експрезидент США Дональд Трамп право на абсолютний президентський імунітет від кримінальних обвинувачень через його спроби скасувати президентські вибори 2020 року.

Про це пише Bloomberg.

У своїй заяві Сміт закликав суддів розглянути відмову федерального судді скасувати обвинувальний висновок проти колишнього президента, минаючи стадію апеляційного суду. Прокурор заявив, що це «має першорядне суспільне значення», тож вирішити це питання потрібно якнайшвидше.

Сміт також просить Федеральний апеляційний суд прискорити розгляд апеляції Трампа на рішення окружного судді США Тані Чуткан. Це має гарантувати, що Верховний суд зможе ухвалити рішення до закінчення строку своїх повноважень (червень 2024 року). Якщо судді відмовляться прийняти справу негайно, вони можуть зробити це після ухвалення рішення апеляційного суду.

Ця заява є першим випадком, коли Верховний суд попросили втрутитися в одну з чотирьох кримінальних справ проти Трампа, які очікують розгляду.

Наразі достеменно невідомо, як швидко суд відреагує на це, бо судді тільки розпочали канікули й не планують проводити ще одну приватну конференцію для обговорення невирішених питань до 5 січня. Водночас Сміт попросив суд передати запит на відповідь Трампа до 18 грудня.

Суддя Чуткан раніше відкинула заяви Трампа про те, що він має «абсолютний імунітет» від обвинувачення у втручанні у вибори, оскільки воно ґрунтується на діях, які він вчинив під час свого перебування при владі.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Водночас Трамп попри все продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.