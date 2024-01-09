Справа про імунітет Трампа: Суд у Вашингтоні заслухав аргументи сторін

Федеральна апеляційна комісія суду округу Колумбія заслухала аргументи у справі експрезидента США Дональда Трампа про імунітет від судового переслідування, яке повʼязане зі спробою скасувати результати виборів президента у 2020 році.

Про це пишеуть CNN і The New York Times.

Комісія з трьох суддів висловила глибокий скептицизм щодо аргументів Дональда Трампа про те, що його не можна притягнути до відповідальності за намагання скасувати результати президентських виборів.

Адвокати Трампа стверджували, що суд має зняти обвинувачення, оскільки «Трамп має імунітет від кримінального переслідування». Троє суддів задалися питанням, чи дозволить президентам ця теорія імунітету, яку відстоюють адвокати Трампа, наприклад, убивати політичних опонентів.

Представник обвинувачення, помічник спеціального прокурора Джеймс Пірс закликав колегію суддів не визнавати імунітет колишнього президента Дональда Трампа.