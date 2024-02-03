Javelin, кулемети й боєприпаси. Україна отримала нову партію військової допомоги від Естонії

В Україну надійшов новий пакет військової допомоги від Естонії — у ньому протитанкові комплекси Javelin, кулемети й боєприпаси до стрілецької зброї, передає Міноборони країни. Також Україна отримала наземну і водну техніку та водолазне спорядження.

Міністр оборони Ханно Певкур наголосив, що Естонія продовжуватиме підтримувати Україну до переможного кінця.

«Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і його використовують українські захисники. Останні події в Європі показують, що передача важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки не буде переможного кінця», — заявив він.

Точну кількість переданого озброєння, час прибуття та місце розташування не розголошують з міркувань безпеки.