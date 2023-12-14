Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів і запропонувала підтримувати Україну на 0,25% річного ВВП

Уряд Естонії виділив черговий пакет військової допомоги для України на €80 мільйонів. Він містить протитанкові комплекси Javelin, боєприпаси до стрілецької зброї, кулемети, наземний та водний транспорт, водолазне обладнання та інше.

Про це повідомляє ERR.

Точний вміст пакета не розголошують з міркувань безпеки.

«Пакет допомоги складено таким чином, щоб він приніс Україні максимальну користь, не зачіпаючи обороноздатності самої Естонії», — пояснив міністр оборони Певкур.

Під час пресконференції в уряді міністр заявив, що Естонія пропонує західним країнам надавати військову допомогу Україні на рівні не менше 0,25% річного ВВП.

«Ця цифра виходить з того, наскільки ми підтримували Україну досі, і, заглядаючи вперед, наскільки великою може бути потреба України на рік. Якщо 0,25% перекласти в євро, це приблизно €120 мільярдів на рік», — сказав Певкур.

За його словами, Міноборони Естонії підготувало стратегічний документ, де розраховано, що західним партнерам України достатньо виділяти на військову допомогу 0,25% свого валового внутрішнього продукту на рік, щоб Україна перемогла.

Певкур також підтвердив, що Естонія готова протягом наступних чотирьох років віддавати на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.