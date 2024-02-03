США вдарили по військовим цілям у Іраку та Сирії. Це відповідь на атаку американської бази в Йорданії

США вдарили по території Іраку та Сирії у відповідь на смертоносну атаку безпілотника на американську військову базу «Вежа 22» у Йорданії.
Про це повідомили у Центральному командуванні США.
Сили Центрального командування атакували з повітря загон Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та повʼязаних з ним ополченців у Іраку та Сирії.
Збройні сили США випустили понад 125 високоточних боєприпасів по більш ніж 85 цілям, зокрема: командно-контрольним оперативним центрам, розвідувальним центрам, сховищам ракет і безпілотників, а також уразили об’єкти матеріально-технічного забезпечення й ланцюг постачання боєприпасів ополченців і КВІР, які «сприяли нападам на сили США».
- У ніч на 28 січня американська військова база «Вежа 22», розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотником. Унаслідок цього загинули троє американських військових, щонайменше 40 постраждали.
- Наступного дня The Wall Street Journal повідомляла, що американська ППО не відбила атаку, тому що переплутала ворожий дрон зі своїм, який у той час теж повертався на базу. Пізніше заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Центральне командування США ще вивчає цю інформацію.
- У США заявили, що за атакою на базу стоїть Іран. Попередньо, відповідальність за атаку покладають на угруповання «Катаїб Хезболла», яке є одним із головних союзників ополчення Ірану і базується в Іраку із силами в Сирії. Цю інформацію ще вивчають. Іран заперечує будь-який звʼязок з ударом безпілотника.