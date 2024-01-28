У Йорданії загинули троє американських військових через атаку дрона

На північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону загинули троє американських військових від атаки безпілотника.

Про це повідомили в Білому домі.

«Хоча ми все ще збираємо факти щодо цієї атаки, ми знаємо, що її здійснили підтримувані Іраном радикальні групи бойовиків, які діють у Сирії та Іраку», — сказав президент США Джо Байден.

За його словами, Штати притягнуть усіх винних до відповідальності «у час і в спосіб, який ми виберемо». Джо Байден разом з дружиною Джилл висловили співчуття родинам і друзям загиблих.

Центральне командування США додало, що ще 25 солдатів отримали поранення через атаку безпілотника.

Це стало першим випадком, коли військовослужбовці США загинули від ворожого вогню на Близькому Сході від початку війни ХАМАС та Ізраїлю в жовтні 2023 року.

США та Йорданія співпрацюють протягом десятиліть, маючи на меті посилити безпеку в регіоні та боротися з терористичними організаціями.