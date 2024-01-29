США не відбили атаку безпілотника на свою базу в Йорданії, тому що переплутали ворожий дрон зі своїм

Американська ППО не змогла відбити смертоносну атаку безпілотника на військову базу США «Вежа 22» в Йорданії, тому що переплутала ворожий дрон зі своїм, який у той час теж повертався на базу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами американських високопосадовців, ворожий безпілотник запустили бойовики з Іраку, яких підтримує Іран, утім США ще не знайшли доказів того, що саме Тегеран керував нападом.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Штатах вважають, що за атаку може бути відповідальне угруповання «Катаїб Хезболла», яке є одним із головних союзників ополчення Ірану та базується в Іраку з силами в Сирії.

Іран, зі свого боку, заперечує будь-який звʼязок з ударом безпілотника. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані назвав звинувачення в бік Ірану «безпідставними, покликаними втягнути США в нову війну на Близькому Сході».

Президент Джо Байден заявив, що США нададуть відповідь. У Штатах визначаються щодо ударів по ополченцях в Іраку та Сирії, а також в Ірані. На додаток, у адміністрації розглядають можливість ударів по цілях хуситів у відповідь на їхні напади на комерційні кораблі США.

«Ми не хочемо, щоб ці напади тривали, і хочемо дати зрозуміти, що вони неприйнятні. Ми також хочемо показати, що зробимо все, що від нас залежить, аби захистити наші війська, наші обʼєкти й інтереси національної безпеки в регіоні. Проте ми не прагнемо війни з Іраном і не хочемо ширшого конфлікту на Близькому Сході», — сказав Кірбі.