Уряд встановив термін перебування військових на лікуванні за кордоном

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 411 від 5 квітня 2022 року про відправлення на лікування за кордон військових, які постраждали через російську агресію, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни стосуються встановлення обмежень за часом перебування військовослужбовців за кордоном для лікування. Тепер вони зможуть там бути не довше ніж 12 місяців поспіль.

Цей термін включає час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями.